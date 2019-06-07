Следователи начали проверку после смерти мужчины на пожаре в Калужской области

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В Калужской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщил
В четверг, 6 июня, около 13:30 загорелся одноэтажный деревянный дом в деревне Уколово Сухиничского района, в котором проживал 63-летний мужчина. В результате происшествия он погиб.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.