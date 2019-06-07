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10:40, 7 июня 2019 79
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Липецкие полицейские ищут мужчин, укравших камеру из магазина

Липецкие полицейские ищут мужчин, укравших камеру из магазина

Липецкие полицейские ищут мужчин, укравших камеру из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26 апреля 2019 года неизвестные украли видеокамеру почти за семь тысяч рублей из магазина, расположенного на улице имени Генерала Меркулова.

Приметы мужчин:

  • на вид 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, одетого в пиджак голубого цвета, белую футболку, светло-синие брюки, на ногах белые туфли.
  • на вид 25-30 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, одет в белую футболку, светло-синие джинсы, белые кроссовки.

«Если вы располагаете какой-либо информацией по данным гражданам, просьба позвонить по телефонам: 45-15-62, 41-62-86 или 02», — говорится в сообщении.


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