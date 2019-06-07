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Липецкие полицейские ищут мужчин, укравших камеру из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
26 апреля 2019 года неизвестные украли видеокамеру почти за семь тысяч рублей из магазина, расположенного на улице имени Генерала Меркулова.
Приметы мужчин:
«Если вы располагаете какой-либо информацией по данным гражданам, просьба позвонить по телефонам: 45-15-62, 41-62-86 или 02», — говорится в сообщении.
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