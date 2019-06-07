ИТ-специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили перспективы развития в области телекоммуникаций

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В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, в Рязани прошло совместное совещание специалистов «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). Представители 20 филиалов компаний обсудили итоги деятельности за 2018 год, актуальные вопросы развития ИТ-инфраструктуры и планы по внедрению в производственную деятельность современных информационных технологий в рамках реализации концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Как отметил начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Роман Демьянец, ИТ-подразделениям отведена одна из ключевых ролей в реализации плана цифровизации, и наиболее важным на предстоящие 2019-2020 годы является проект по созданию единых центров управления сетями (ЕЦУС) в регионах. Успешное выполнение всех запланированных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции автоматизированных систем оперативно-технологического и ситуационного управления позволит достичь качественно нового уровня в области надежности и эффективности работы электросетевого комплекса.
Также на совещании свои наработки в области ИТ продемонстрировали представители ведущих отечественных производителей современного телекоммуникационного оборудования и автоматизированных систем технологического управления. После всестороннего анализа наиболее удачные решения будут использованы в дальнейшем в процессе модернизации ИТ-инфраструктуры.
В результате двухдневной работы участники совещания обменялись опытом и наилучшими практиками в сфере информационных технологий, выработали общие подходы к максимально эффективному решению стоящих перед ними задач по цифровизации и обеспечению стабильной работы электросетевого комплекса.
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