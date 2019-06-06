В Рязани пропал 53-летний мужчина

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В Рязани пропал 53-летний Абай Садыков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
В последний раз мужчину видели 12 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 167-170 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые. Был одет: неизвестно.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 02, 112.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.