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19:50, 6 июня 2019 345
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В Рязани презентуют фестиваль воздухоплавания «Небо России»

В Рязани презентуют фестиваль воздухоплавания «Небо России»

В Рязани презентуют фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019». Мероприятие пройдет в пятницу, 7 июня, на Почтовой. Об этом сообщил сайт туризма и отдыха Рязанской области.

Также все желающие смогут принять участие в конкурсе «Собери рюкзак» и выиграть сувениры.

Кроме того, на мероприятии расскажут о туристических маршрутах.

«Чем могут удивить своих гостей город 2-х культур и город гончаров, какие тайны хранит Шилово, что непременно стоит увидеть в Рязанской области, об этом и не только расскажут площадки перед офисом туристского информационного центра», — говорится в сообщении.

Площадки будут работать с 17:00 до 20:00.


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