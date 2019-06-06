RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани презентуют фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019». Мероприятие пройдет в пятницу, 7 июня, на Почтовой. Об этом сообщил
Также все желающие смогут принять участие в конкурсе «Собери рюкзак» и выиграть сувениры.
Кроме того, на мероприятии расскажут о туристических маршрутах.
«Чем могут удивить своих гостей город 2-х культур и город гончаров, какие тайны хранит Шилово, что непременно стоит увидеть в Рязанской области, об этом и не только расскажут площадки перед офисом туристского информационного центра», — говорится в сообщении.
Площадки будут работать с 17:00 до 20:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДачную амнистию в России могут продлить до 2022 года
|
cледующая новость →Из-за ремонта теплотрассы на площади Свободы изменится движение транспорта
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.