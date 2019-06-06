В Рязани ищут пропавшего 39-летнего мужчину

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В Рязани ищут пропавшего 39-летнего Василия Болотина. Об этом сообщил поисково-спасательный
4 июня 2019 года он выехал из дома на автомобиле Lada Largus светло-бежевого цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 183 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет: светло-серая футболка, светло-серые брюки или темно-синие шорты.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.