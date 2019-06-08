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17:50, 8 июня 2019 240
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Пропавшего рязанского водителя нашли живым

Пропавшего рязанского водителя нашли живым

Пропавшего рязанского водителя нашли живым. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт Рязань».

Подробности поисков не сообщают.

Мужчина уехал из дома 4 июня. Несколько дней о нем ничего не было известно.


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