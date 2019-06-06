В пятницу и субботу изменится расписание электричек Казанского направления

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В пятницу и субботу, 7-8 июня, изменится расписание электричек Казанского направления. Об этом сообщил
Из-за путевых работ на участке Овражки-Гжель из графика выведут несколько электропоездов, курсирующих на участках:
Некоторые пригородные поезда проследуют по укороченному маршруту или с измененным режимом остановок.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании, на станциях и остановках.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.