В Путятинском районе столкнулись «УАЗ» и «Рено»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 5 июня, в Путятинском районе столкнулись «УАЗ» и Renault Sandero. Авария произошла примерно в 15:40 на первом километре дороги Шилово — Погори, сообщила
По предварительной информации, 51-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и врезался в Renault под управлением 31-летнего жителя Шиловского района.
В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, ему оказали медпомощь.
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