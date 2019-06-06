В четверг на трех рязанских улицах отключили холодную воду

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В четверг, 6 июня, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
К 11:00 ремонт на водопроводе планируют закончить в доме 38 корпус 1 по Касимовскому шоссе, к 12:00 — в домах 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7 по Михайловскому шоссе, к 15:00 — в доме 7 корпус 1 по улице Соколовской.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.