Следком объявил в розыск пропавшего жителя Касимовского района

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Пропавшего жителя Касимовского района Виталия Мамлычева объявили розыск. Информацию опубликовали на
19 апреля 63-летний мужчина приехал из Елатьмы в Касимов. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, носит бороду и усы, глаза серо-голубые. В верхней части спины справа имеется жировик диаметром 5 см.
Предположительно был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).
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