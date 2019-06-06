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12:09, 6 июня 2019 363
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Следком объявил в розыск пропавшего жителя Касимовского района

Следком объявил в розыск пропавшего жителя Касимовского района

Пропавшего жителя Касимовского района Виталия Мамлычева объявили розыск. Информацию опубликовали на сайте регионального СУ СКР.

19 апреля 63-летний мужчина приехал из Елатьмы в Касимов. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, носит бороду и усы, глаза серо-голубые. В верхней части спины справа имеется жировик диаметром 5 см.

Предположительно был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).


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