Рязанская полиция проверит информацию о выброшенной из машины собаке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полицейские проверят информацию о собаке, которую 5 июня выбросили из машины в Дашково-Песочне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве отметили, что заявления по данному факту никто не подавал.
Напомним, таксу
Мужчина пояснил, что это не его собака. По словам рязанца, он «вез с гаражей каких-то пацанов», которые подобрали чью-то таксу и собирались выложить в интернет объявление о находке. Однако что это за «пацаны» и куда они делись, водитель объяснить не смог.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖителю Новомичуринска грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «синтетики»
|
cледующая новость →В центре Калуги избили телеведущую
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.