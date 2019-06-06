В Песочне из ехавшей на полном ходу машины выбросили собаку. Видео

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В Рязани из машины, которая ехала на полном ходу, выбросили собаку. Инцидент произошел 5 июня в Дашково-Песочне.
Как видно на записи, опубликованной в группе «
Мужчина пояснил, что это не его собака. По словам рязанца, он «вез с гаражей каких-то пацанов», которые подобрали чью-то таксу и собирались выложить в интернет объявление о находке. Однако что это за «пацаны» и куда они делись, водитель объяснить не смог.
Рязанец забрал собаку обратно после того, как авторы видео пригрозили ему полицией.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.