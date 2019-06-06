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19:07, 6 июня 2019 197
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Рязанская область заключит соглашения на 50 млрд рублей на Петербургском форуме

Рязанская область заключит соглашения на 50 млрд рублей на Петербургском форуме

Рязанская область планирует заключить соглашения на сумму около 50 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Привлечение инвестиций в регион — одна из стратегически важных задач, которые мы ставим перед собой сегодня. Рязанская область — привлекательный регион, где созданы благоприятные условия для работы, развивается необходимая инфраструктура, действуют определенные преференции. Мы заинтересованы в результате и всегда готовы к сотрудничеству», — сказал Николай Любимов.

Он отметил, что в ходе ПМЭФ планируется подписание более десяти соглашений. При этом шесть из них носят инвестиционный характер.

Губернатор рассказал о проекте «Рязань — Новогодняя столица России 2020». В его рамках предполагается проведение в регионе более 300 мероприятий. Сориентироваться гостям поможет специальное мобильное приложение и веб-сайт со всей необходимой справочной информацией о предстоящих событиях, городе, его инфраструктуре, туристических местах.

При подготовке проведут масштабные работы по благоустройству города, реконструкции дорог, въездных групп, парковочных пространств и основных площадок праздника.

«Для нас очень важно, чтобы гостям, которые приедут к нам в новогодние праздники, было максимально комфортно и интересно. Рязанский край известен своим гостеприимством и я уверен, что у каждого останутся только самые положительные впечатления, и люди захотят вернуться в Рязань еще раз», — сказал Николай Любимов.

Глава региона также упомянул Международный форум древних городов, который состоится в августе текущего года. Участие в нем уже подтвердили 50 городов из 26 стран мира.


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