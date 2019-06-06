Рязанская область заключит соглашения на 50 млрд рублей на Петербургском форуме

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Рязанская область планирует заключить соглашения на сумму около 50 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил
«Привлечение инвестиций в регион — одна из стратегически важных задач, которые мы ставим перед собой сегодня. Рязанская область — привлекательный регион, где созданы благоприятные условия для работы, развивается необходимая инфраструктура, действуют определенные преференции. Мы заинтересованы в результате и всегда готовы к сотрудничеству», — сказал Николай Любимов.
Он отметил, что в ходе ПМЭФ планируется подписание более десяти соглашений. При этом шесть из них носят инвестиционный характер.
Губернатор рассказал о проекте «Рязань — Новогодняя столица России 2020». В его рамках предполагается проведение в регионе более 300 мероприятий. Сориентироваться гостям поможет специальное мобильное приложение и веб-сайт со всей необходимой справочной информацией о предстоящих событиях, городе, его инфраструктуре, туристических местах.
При подготовке проведут масштабные работы по благоустройству города, реконструкции дорог, въездных групп, парковочных пространств и основных площадок праздника.
«Для нас очень важно, чтобы гостям, которые приедут к нам в новогодние праздники, было максимально комфортно и интересно. Рязанский край известен своим гостеприимством и я уверен, что у каждого останутся только самые положительные впечатления, и люди захотят вернуться в Рязань еще раз», — сказал Николай Любимов.
Глава региона также упомянул Международный форум древних городов, который состоится в августе текущего года. Участие в нем уже подтвердили 50 городов из 26 стран мира.
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