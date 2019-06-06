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10:04, 6 июня 2019 322
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Депутату Госдумы пожаловались на перекрытый тротуар из-за строительства ФОКа в Песочне

Депутату Госдумы пожаловались на перекрытый тротуар из-за строительства ФОКа в Песочне

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 5 июня, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина встретилась с жителями Песочни, которые пожаловались на перекрытый тротуар из-за строительства ФОКа.

«Строительство спортивного комплекса важно для города, но это не должно оборачиваться проблемами. Жители обратились с жалобой, что единственная дорожка, которая ведет к школе и двум детсадам квартала, оказалась отрезана строительным забором ФОКа», — рассказала журналистам Митина.

Из-за этого жители на улице Зубковой вынуждены ходить по крутой и аварийной лестнице, а родители с колясками и вовсе по дороге.

Префект Октябрьского района Александр Селиванов отметил, что отрезанную дорожку построили пять лет назад по просьбам жильцов соседних домов.

Строители пояснили, что в границы выделенного под строительство участка входит и тротуар. Кроме того, рядом проходят коммуникации и линия электропередач, поэтому проложить дополнительный козырек с дорожкой вдоль забора не получится.

Елена Митина намерена написать депутатские запросы по поводу отрезанного тротуара.

Также вопрос планируют обсудить на комиссии по проблемам ЖКХ при городском отделении партии «Единая Россия».

На встречу для пояснений ситуации пригласят главу областного минстроя и городские власти.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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