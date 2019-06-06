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16:17, 6 июня 2019 272
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А что в кино? «Рокетмен», «Люди Икс: Темный Феникс» и другие новинки

А что в кино? «Рокетмен», «Люди Икс: Темный Феникс» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди обилия новинок этой недели в первую очередь стоит выделить «Рокетмена» — биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера, который рассказывает о жизни Элтона Джона.

Не менее заметна и другая новинка — американский супергеройский фильм «Люди Икс: Темный Феникс» на основе комиксов Marvel, рассказывающей о девушке Джин Грей, ставшей одним из самых опасных супермутантов — Темным Фениксом.

Стоит также отметить российскую премьеру — новый фильм режиссера Дмитрия Астрахана «Игра» и американский фильм ужасов «Обитель страха».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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