А что в кино? «Рокетмен», «Люди Икс: Темный Феникс» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди обилия новинок этой недели в первую очередь стоит выделить «Рокетмена» — биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера, который рассказывает о жизни Элтона Джона.
Не менее заметна и другая новинка — американский супергеройский фильм «Люди Икс: Темный Феникс» на основе комиксов Marvel, рассказывающей о девушке Джин Грей, ставшей одним из самых опасных супермутантов — Темным Фениксом.
Стоит также отметить российскую премьеру — новый фильм режиссера Дмитрия Астрахана «Игра» и американский фильм ужасов «Обитель страха».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
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