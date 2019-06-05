Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:13, 5 июня 2019 470
 0    0

В Рязани задержали подозреваемых в вымогательствах и нападениях

В Рязани задержали подозреваемых в вымогательствах и нападениях

В Рязани сотрудники ГИБДД задержали группу людей, которых подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, вымогательстве и серии краж. Злоумышленники орудовали в Рязанской области и в других регионах, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемых, которые передвигались на объявленных в розыск автомобилях ВАЗ-2110, BMW и Volkswagen Passat, доставили в полицию 4 июня.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 826
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
12:46, 31 мая 2019 18 570
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
21:34, 25 мая 2019 18 108
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
13:13, 1 июня 2019 18 063
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 12 746
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум