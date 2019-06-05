В Рязани задержали подозреваемых в вымогательствах и нападениях

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В Рязани сотрудники ГИБДД задержали группу людей, которых подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, вымогательстве и серии краж. Злоумышленники орудовали в Рязанской области и в других регионах, сообщила
Подозреваемых, которые передвигались на объявленных в розыск автомобилях ВАЗ-2110, BMW и Volkswagen Passat, доставили в полицию 4 июня.
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