В Пушкинский день по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

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В Пушкинский день, 6 июня, по Рязани проедет «Читающий троллейбус», сообщили в областной библиотеке.
В течение нескольких часов в троллейбусе №3 будут рассказывать о жизни и творчестве поэта и читать стихи. Во время акции заработает «Свободный микрофон», чтобы каждый пассажир смог стать участником.
Проезд бесплатный. Акция начнется на площади Ленина в 14:00 и завершится в 18:00.
В рамках мероприятия пройдет награждение победителей конкурса каллиграфии «Перо и Тушь».
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.