В Госдуме предложили присвоить Рязани статус города военно-трудовой славы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязань может получить статус города военно-трудовой славы. Об этом написала «
Такие звания предложили присваивать городам, внесшим значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Законопроект внесло в Госдуму заксобрание Нижегородской области.
По мнению разработчиков кроме Рязани присвоения такого статуса заслуживают Астрахань, Нижний Новгород, Тамбов и Ижевск.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской ОКБ прошли учения на случай особо опасных инфекций. Фото
|
cледующая новость →Рязанский перинатальный центр возобновил работу после двухнедельного перерыва
Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?