В четверг в Рязанской области потеплеет до +30 градусов. Прогноз погоды

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В четверг, 6 июня, в Рязанской области потеплеет до +30 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +25, +30 градусов.
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