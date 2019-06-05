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11:51, 5 июня 2019 339
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Рязанская область получит хоккейное оборудование на 25 миллионов

Рязанская область получит хоккейное оборудование на 25 миллионов

Рязанская область получит хоккейное оборудование на 25 миллионов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Инвентарь оплатят из федерального и областного бюджета.

Регион получит машины для заливки и подрезки льда, станки для заточки коньков, табло для хоккея, ворота, сушилка для коньков, тренажеры для отработки нападений, ударов, скольжения, а также силовое оборудование.

Весь инвентарь регион получит в течение полугода.

Напомним, в текущем сезоне ХК «Рязань» вновь появится молодежная команда.


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