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Рязанская область получит хоккейное оборудование на 25 миллионов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Инвентарь оплатят из федерального и областного бюджета.
Регион получит машины для заливки и подрезки льда, станки для заточки коньков, табло для хоккея, ворота, сушилка для коньков, тренажеры для отработки нападений, ударов, скольжения, а также силовое оборудование.
Весь инвентарь регион получит в течение полугода.
Напомним, в текущем сезоне ХК «Рязань» вновь
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