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Утром в среду, 5 июня, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в доме 20 по улице Островского и на улице Запрудной (частный сектор).
Кроме того, после окончания работ воду дадут в домах 3, 9, 17 по улице Белякова.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?