В Торговом городке маршрутка сбила пенсионерку

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в понедельник, 3 июня, на улице Свободы произошло ДТП. Примерно в 10:50 маршрутка №62 сбила пенсионерку, сообщила
По предварительной информации, 87-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал микроавтобус под управлением 38-летнего водителя.
В результате ДТП рязанка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.