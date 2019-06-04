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8:31, 4 июня 2019 243
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С начала года в Рязани ямы заделали на 130 улицах

С начала года в Рязани ямы заделали на 130 улицах

С начала года в Рязани заделали выбоины на 130 улицах. Общая площадь «ямочного ремонта» составила 17 230 «квадратов», сообщили в мэрии.

С 27 мая по 2 июня дорожники работали на 11 улицах: Лесной, Шереметьевской, Яхонтовой, Осипенко, Сельских Строителей, Соборной, Добролюбова, Ряжском шоссе, Магистральной, а также на дороге от улицы Новоселковской до остановки «Завод ЗиЛ», проезде от дома №15 по улице Кальной до дома №25 по улице Быстрецкой. Площадь ремонта составила более 900 квадратных метров. Кроме того, рабочие сделали «искусственную неровность» в районе дома №4 по Окскому проезду.

С 3 по 9 июня планируют заделать ямы на улицах Шереметьевской, Магистральной, Щорса, Нахимова, Народном бульваре и других.


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