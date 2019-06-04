По требованию рязанской прокуратуры заблокировали сайты, продающие «права» и паспорта

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская прокуратура обнаружила в интернете сайты, где любой желающий мог купить поддельные водительские права, заграничный и российский паспорта, а также другие документы. Об этом сообщил
При этом вход на порталы был свободный, воспользоваться их услугами можно было без регистрации и пароля.
Суд удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенную на сайтах, запрещенной к распространению на территории России.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тамбовской области мотоциклист погиб в аварии с погрузчиком
|
cледующая новость →Двое тамбовчан вымогали в водителей грузовиков деньги в «фонд помощи заключенным»
Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.