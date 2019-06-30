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21:40, 30 июня 2019 248
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Врачи развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Врачи развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму. Об этом в интервью интернет-порталу news.ru рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова. Здоровые люди могут позволить себе есть ее раз в несколько месяцев.

При этом тем, кто страдает от проблем с ЖКТ и печенью, следует отказаться от лапши быстрого приготовления. Входящие в состав эмульгаторы и усилители вкуса могут усугубить ситуацию.

Также Нурия Дианова сказала, что лапша быстрого приготовления содержит углеводы низкого качества, однако в ней отсутствует белок. Из-за этого продукт быстро усваивается, но пользы для организма не приносит.


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