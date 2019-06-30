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В РПЦ предложили изучать церковные тексты на уроках литературы в школе. Об этом в эфире телеканала «
Архиерей назвал отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе большим упущением.
«Если наши школьники изучают „Слово о полку Игореве“, „Легенду о Гильгамеше“, то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» — заявил он.
По мнению митрополита Илариона, вышеперечисленные книги являются выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники вне зависимости от вероисповедования учеников.
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