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10:48, 30 июня 2019 384
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Рязанец отсудил у государства сто тысяч

Рязанец отсудил у государства сто тысяч

Рязанец отсудил у Минфина и МВД сто тысяч рублей компенсации за долгое судебное разбирательство, сообщил сайт облсуда.

В 2008 году мужчина обратился в органы с заявлением о мошенничестве, связанном с продажей его квартиры. Общий срок разбирательства составил десять лет. Уголовное дело возбудили только в июле 2011 года, а в 2018 году вышло постановление о его закрытии.

Истец оценил размер компенсации в два миллиона рублей.

Суд, рассмотрев материалы дела, иск удовлетворил частично. Минфин обязали выплатить сто тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.


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