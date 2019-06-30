Рязанец отсудил у государства сто тысяч

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Рязанец отсудил у Минфина и МВД сто тысяч рублей компенсации за долгое судебное разбирательство, сообщил
В 2008 году мужчина обратился в органы с заявлением о мошенничестве, связанном с продажей его квартиры. Общий срок разбирательства составил десять лет. Уголовное дело возбудили только в июле 2011 года, а в 2018 году вышло постановление о его закрытии.
Истец оценил размер компенсации в два миллиона рублей.
Суд, рассмотрев материалы дела, иск удовлетворил частично. Минфин обязали выплатить сто тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу.
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