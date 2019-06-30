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13:40, 30 июня 2019 115
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Пенсии, внедрение онлайн-касс и пособия. Что изменится в России с 1 июля

Пенсии, внедрение онлайн-касс и пособия. Что изменится в России с 1 июля

В июле 2019 года в силу вступает множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни россиян. Подборку опубликовал РБК.

С июля начнается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.

С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс.

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязательными для:

  • всех организаций и ИП, оказывающих услуги населению, независимо от режима налогообложения;
  • ИП, работающих по ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в торговле и общепите без использования наемного труда;
  • ИП, использующих торговые автоматы, без наемного труда;
  • перевозчиков, продающих проездные документы в салоне общественного транспорта.

С 1 июля ежедневная процентная ставка по потребительским займам и кредитам ограничивается 1%, то есть не может превышать 365% годовых, или среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть. Значение полной стоимости потребительского кредита ежеквартально рассчитывает Банк России. С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков. Теперь девелопер будет использовать для строительства собственные или заемные средства, а не деньги дольщиков. Те будут переводить их на эскроу-счета, получить которые застройщик сможет только после сдачи объекта в эксплуатацию. С 31 июля начинает действовать закон об ипотечных каникулах. В соответствии с ним заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и неспособный обеспечивать платежи по кредиту, сможет требовать от банка сократить или приостановить платежи на срок до полугода. Приостановка не будет считаться просрочкой и не отразится в кредитной истории, но общая сумма по процентам будет увеличена.

С 8 июля приостанавливаются перелеты в Грузию российских авиакомпаний. Кроме того, вступает в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.


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