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«Большой выпускной» в Рязани показали за минуту. Ролик опубликовали в
Напомним, торжества
Из-за непогоды будущим студентам раздали дождевики, под которыми скрылись праздничные костюмы и платья.
После поздравления губернатора участники праздника увидели фейерверк. Главным хедлайнером вечера стал рэпер Feduk.
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