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22:41, 3 июня 2019 196
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За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали три человека

За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За неделю, с 27 мая по 2 июня, в Рязанской области зарегистрировали 66 пожаров. 48 выездов состоялось из-за загорания травы и мусора, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате происшествий погиб один человек, еще трое пострадали. Огонь уничтожил и повредил 18 зданий и два автомобиля.

На пожаре, который произошел вечером 27 мая в Рыбном, пострадала 73-летняя женщина.

28 мая в Горроще горела квартира в пятиэтажке, в больницу с отравлением угарным газом доставили мужчину.

На пожаре в селе Гладкие Выселки Захаровского района, который произошел вечером 29 мая, погиб 59-летний мужчина. Ожоги получила 60-летняя женщина.

На водоемах области зарегистрировали одно происшествие — 30 мая из Прони в Спасском районе подняли тело мужчины.


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