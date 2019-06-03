За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали три человека

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 27 мая по 2 июня, в Рязанской области зарегистрировали 66 пожаров. 48 выездов состоялось из-за загорания травы и мусора, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В результате происшествий погиб один человек, еще трое пострадали. Огонь уничтожил и повредил 18 зданий и два автомобиля.
На пожаре, который произошел вечером 27 мая в Рыбном,
28 мая в Горроще горела квартира в пятиэтажке, в больницу с
На пожаре в селе Гладкие Выселки Захаровского района, который произошел вечером 29 мая,
На водоемах области зарегистрировали одно происшествие — 30 мая из Прони в Спасском районе подняли тело мужчины.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.