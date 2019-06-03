Во вторник в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды

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Во вторник, 4 июня, в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 0-5 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +20, +25 градусов.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.