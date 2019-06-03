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В Рязанском районе перенесли сроки отключения газа. Об этом сообщил «Газпром межрегионгаз Рязань».
Ранее из-за ремонтных работ в населенных пунктах Александрово и Зеленово планировали отключить газ с 4 по 5 июня.
Теперь подачу газа временно прекратят с 8:00 20 августа до 17:00 22 августа.
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