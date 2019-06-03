В Норинском лесу Рязанской области высадили молодые деревья

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В Норинском лесу Клепиковского района высадили молодые деревья. Об этом сообщил
К акции по посадке саженцев на особо охраняемой природной территории «Норинский лес» присоединились замминистра природопользования региона Александр Скопцов, представители Бельковского лесничества, сотрудники предприятий банковского сектора и учащиеся образовательных учреждений.
Они высадили 250 саженцев елей и 20 дубов.
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