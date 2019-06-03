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23:02, 3 июня 2019 176
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В Норинском лесу Рязанской области высадили молодые деревья

В Норинском лесу Рязанской области высадили молодые деревья

В Норинском лесу Клепиковского района высадили молодые деревья. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

К акции по посадке саженцев на особо охраняемой природной территории «Норинский лес» присоединились замминистра природопользования региона Александр Скопцов, представители Бельковского лесничества, сотрудники предприятий банковского сектора и учащиеся образовательных учреждений.

Они высадили 250 саженцев елей и 20 дубов.


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