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16:10, 3 июня 2019 136

Студенты РГАТУ заняли призовые места на фестивале «На волнах Агидели» в Уфе

Студенты РГАТУ заняли призовые места на фестивале «На волнах Агидели» в Уфе

C 29 мая по 1 июня студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева участвовали в VII Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза «На волнах Агидели — 2019», который проходил на базе Башкирского аграрного университета.

В этом году фестиваль принял более тысячи студентов из 34 аграрных вузов России. РГАТУ представил творческий коллектив, в состав которого вошли 11 студентов с разных курсов и направлений подготовки.

На протяжении трех конкурсных дней им предстояло продемонстрировать таланты в вокальных, музыкальных, танцевальных и театральных номинациях.

В танцевальном направлении в номинации «Экзотическая хореография» (соло) Ирина Волчкова заняла 3 место, исполнив восточный танец. Ирина Пузырева и Ангелина Глушкова в номинации «Танец эстрадный» стали лауреатами 3 степени. В музыкальном направлении Иван Мальгин за исполнение на фортепиано 23-го этюда Шопена стал лауреатом 2 степени. Диплом 1 степени в вокальном направлении завоевал Евгений Шитиков, Владимир Волков стал лауреатом 2 степени, Анна Попкова получила диплом 3 степени.

На гала-концерте фестиваля участников и гостей приветствовал Виктор Бердышев, генеральный директор Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства. Он пожелал им дальнейших творческих успехов и достижений в учебе, поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля.


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