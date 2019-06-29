Рязанка поучаствовала в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница»

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Рязанка Анастасия Булатецкая поучаствовала в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Выпуск с ее участием вышло в эфир в четверг, 27 июня.
Пирог, приготовленный рязанкой, произвел на жюри впечатление, несмотря на замечания о внешнем виде продукта.
Девушке удалось выйти в финал шоу, где участники приготовили торт, заказанный Стасом Костюшкиным.
Рязанка не смогла стать лучшей на этом этапе, победу забрала участница из Смоленска.
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