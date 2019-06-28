В Тамбовской области «Гранта» улетела в кювет и перевернулась, пострадали трое

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В Тамбовской области Lada Granta улетела в кювет и перевернулась. Пострадали три человека,
Авария произошла в четверг, 27 июня, в 6:10 на 164 километре дороги Воронеж-Тамбов в Мордовском районе. За рулем машины был мужчина 1982 года рождения. Он и его пассажиры — мужчины 1971 и 1980 годов рождения — попали в больницу.
Фото регионального УМВД
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