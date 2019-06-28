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16:33, 28 июня 2019 151
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В Рязанской области в два раза выросла смертность на производстве

В Рязанской области в два раза выросла смертность на производстве

В Рязанской области в два раза выросла смертность на производстве. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Рязаньстат.

Так, в 2018 году от производственных травм погибли 11 человек, а в 2017 — шесть.

Численность пострадавших при несчастных случаях составила 190 человек, из которых 58 женщин.

Пять человек частично утратили трудоспособность и перешли на другую работу.

Наиболее травмоопасным остается обрабатывающее производство — 96 пострадавших и трое погибших.


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