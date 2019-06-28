В пятницу ГИБДД проверит рязанских мотоциклистов

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В пятницу, 28 июня, в Рязанской области пройдет рейд, в ходе которых автоинспекторы проверят мотоциклистов. Об этом сообщила
Профилактическое мероприятие направят на пресечение нарушений ПДД и аварийных ситуаций.
Водителям напомнили правила безопасности:
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