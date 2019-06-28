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Строительство футбольного поля в Приокском обсудят на слушаниях. Спортивный объект появится рядом с лицеем № 52 на улице Космонавтов.
Предметом слушаний станет изменения в
Сейчас на участке располагается березовая роща.
Изменения обсудят во вторник, 23 июля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:00.
Напомним, в 2013 году на территории
В 2018 году в областном правительстве
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