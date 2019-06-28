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15:11, 28 июня 2019 66
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Строительство футбольного поля в Приокском обсудят на слушаниях

Строительство футбольного поля в Приокском обсудят на слушаниях

Строительство футбольного поля в Приокском обсудят на слушаниях. Спортивный объект появится рядом с лицеем № 52 на улице Космонавтов.

Предметом слушаний станет изменения в генплан: участок из зон застройки многоэтажными и парков намерены перевести в единую зону спортивных комплексов и сооружений.

Сейчас на участке располагается березовая роща.

Изменения обсудят во вторник, 23 июля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:00.

Напомним, в 2013 году на территории планировали построить трехэтажный ФОК и каток с искусственным льдом, однако строительство так и не началось.

В 2018 году в областном правительстве заявили о возведении на участке футбольного поля.


https://www.google.com/maps/@54.6636723,39.6548526,3a,75y,355.89h,92.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEJX1nGr1H19l8jiyDnqB1A!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru-RU

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