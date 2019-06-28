Сильно похолодает. Прогноз погоды в Рязани на выходные

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Синоптики рассказали, что в выходные в Рязани похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
В субботу, 29 июня, температура воздуха опустится до +13 градусов. Возможен дождь. Ночью до+8.
В воскресенье, 30 июня, ожидается до +22 градусов. Без осадков. Ночью до +11.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.