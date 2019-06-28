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Фото: Pixabay.com
Многодетным тамбовчанам компенсируют 70% платы за вывоз мусора. Об этом
Закон сразу в двух чтениях депутаты облдумы приняли в пятницу, 28 июня. Согласно ему, компенсация выросла с 30 до 70%. Увеличение связано с изменением порядка расчета оплаты этой услуги. Напомним, с 1 января регион перешел на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами, и плату за вывоз мусора стали рассчитывать, исходя из количества проживающих в жилом помещении людей.
Из-за этого средний размер платы многодетной семьи увеличился с 259 рублей до 431 рубля. После принятия закона в среднем многодетные тамбовчане будут платить в месяц до 302 рублей.
«В 2019 году из бюджета Тамбовской области на данные цели будет выделено чуть более 19 миллионов рублей», — сообщилив администрации.
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