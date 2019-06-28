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Изменения границ Рязани вынесли на слушания. Постановление об их проведении опубликовали в пятницу, 28 июня.
Территорию областного центра намерены скорректировать на границе с Семеновским сельским поселением.
Обсуждение пройдет во вторник, 9 июля, в малом зале горадминистрации на улице Радищева № 28. Начало в 18 часов.
Предложения и замечания принимаются до дня проведения слушаний в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219.
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