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За нарушение графика движения маршруток 12 рязанских перевозчиков лишили свидетельств. Такие данные за 2018 год привел начальник управления транспорта Андрей Михно в четверг, 28 июня, на заседании гордумы.
По его словам, нарушения графика обнаружили в системе ГЛОНАСС.
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