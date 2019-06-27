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10:43, 27 июня 2019 604
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За нарушение графика движения маршруток 12 рязанских перевозчиков лишили свидетельств

За нарушение графика движения маршруток 12 рязанских перевозчиков лишили свидетельств

За нарушение графика движения маршруток 12 рязанских перевозчиков лишили свидетельств. Такие данные за 2018 год привел начальник управления транспорта Андрей Михно в четверг, 28 июня, на заседании гордумы.

По его словам, нарушения графика обнаружили в системе ГЛОНАСС.


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5 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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