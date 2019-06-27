В Рязани осудят членов группировки, распространяющей наркотики

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В Рязани осудят троих членов группировки, которая занималась распространением наркотиков. Уголовные дела поступили в Октябрьский райсуд, сообщила его
По версии следствия, каждый из обвиняемых не позднее 2016 года, не позднее апреля и мая 2018 года вступил в организованную группу для получения систематического дохода от изготовления и продажи наркотиков. Злоумышленники действовали на территориях Рязанской, Воронежской, Пензенской и Московской областей.
Членов группировки задержали в августе 2018 года. Решение о соединении уголовных дел в одно производство примут 1 июля.
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