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13:28, 27 июня 2019 159
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В Рязани осудят членов группировки, распространяющей наркотики

В Рязани осудят членов группировки, распространяющей наркотики

В Рязани осудят троих членов группировки, которая занималась распространением наркотиков. Уголовные дела поступили в Октябрьский райсуд, сообщила его пресс-служба.

По версии следствия, каждый из обвиняемых не позднее 2016 года, не позднее апреля и мая 2018 года вступил в организованную группу для получения систематического дохода от изготовления и продажи наркотиков. Злоумышленники действовали на территориях Рязанской, Воронежской, Пензенской и Московской областей.

Членов группировки задержали в августе 2018 года. Решение о соединении уголовных дел в одно производство примут 1 июля.


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