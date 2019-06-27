В пятницу в Рязанской области снова пойдет дождь. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 28 июня, в Рязанской области снова пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода. Дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду, временами порывы 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днем +16, +21 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ «Круиза» «двенадцатая» после аварии протаранила светофор
|
cледующая новость →Владимирец украл мотор от лодки из чужого гаража и продал
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.