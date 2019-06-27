Школьники регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили во Всероссийской олимпиаде

Во вторник, 25 июня, в Москве министр энергетики России Александр Новак и гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников «Россети».

Наград и ценных призов удостоились 59 учеников девятых и десятых классов из разных городов России. Пятнадцать из них представляют регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Екатерина Воропаева из Тамбовской области и Георгий Поморцев из Ижевска вошли в число победителей у девятиклассников. Среди лучших у учащихся десятых классов — Николай Яровой из Воронежа и Данил Крайнов из Нижнего Новгорода.

Дипломов второй степени среди девятых классов удостоились Лев Вильбоа из Смоленска, Максим Каверин из Воронежа, Ульяна Быканова из Белгорода и Владислав Скоб из Владимира. Дипломы третьей степени у Натальи Потемкиной из Рязани и Арины Израилевой из Брянска.

У десятиклассников второе место завоевал Вячеслав Коханов из Кирова. Третье место у Ислама Гайсина из Ижевска и Лидии Солнышко из Белгорода, а также сразу у двух представителей Нижнего Новгорода — Елизаветы Кузьминой и Даниила Абашина.

«В число победителей и призеров олимпиады вошло много представителей наших регионов. С одной стороны, это показатель качественной профориентационной работы. С другой — свидетельство большого интереса подрастающего поколения к энергетике. Мы намерены и в дальнейшем прилагать максимум усилий для привлечения в отрасль талантливых активных перспективных ребят», — подчеркнул гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Победители и призеры олимпиады станут участниками энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орленок», которая пройдет в августе.

Вместе с победителями прошлой олимпиады и при поддержке преподавателей ведущих энергетических вузов, экспертов отраслевых из ведущих исследовательских центров и компании «Россети» они будут работать над проектами в области цифровой энергетики. Кроме того, им предоставят приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям подготовки.

Справка

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

К участию в ней традиционно приглашаются учащиеся школьники 9 и 10 классов. Олимпиада проходит в два этапа. На первом участники решают тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам. Второй этап — заочный, проходит в формате выполнения кейсов, направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

В 2019 году отборочный этап олимпиады проходил в 69 городах. В нем приняли участие более 5 тысяч школьников. Около полутора тысяч из них представляли регионы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».