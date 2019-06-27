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Фото: Pixabay.com
Школьниц из Забайкальского края заставили работать в Китае. Об этом
В полицию обратились родители 16-летней девушки. Они рассказали, что воспитанницы художественной школы Краснокаменска поехали в Китай, чтобы «закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий». Девушкам пришлось работать официантками в одном из ресторанов. Кроме того, условия их проживания не соответствовали оговоренным.
Количество пострадавших не уточнили.
Следователи начали проверку.
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