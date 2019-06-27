Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:51, 27 июня 2019 412
 0    0

Рязанского рыбака осудят за найденные восемь лет назад боеприпасы

Рязанского рыбака осудят за найденные восемь лет назад боеприпасы

Фото: Pixabay.com

Рязанского рыбака осудят за найденные восемь лет назад боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в конце лета 2011 года мужчина шел мимо свалки и обнаружил деревянный ящик, в котором были 23 патрона для разных видов оружия.

«Мужчина решил забрать свою находку «так на всякий случай», — уточнили в прокуратуре.

Все боеприпасы были «слегка покрыты коррозией», некоторые деформированы, но большинство пригодны для использования. Отмечается, из них три патрона были образца 1943 года для автомата Калашникова, самозарядного карабина и ручного пулемета.

В апреле 2019 года в доме рыбака нашли все боеприпасы. Ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 291
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 134
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 675
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 863
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 463
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум