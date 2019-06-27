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Фото: Pixabay.com
Рязанского рыбака осудят за найденные восемь лет назад боеприпасы. Об этом
Суд установил, что в конце лета 2011 года мужчина шел мимо свалки и обнаружил деревянный ящик, в котором были 23 патрона для разных видов оружия.
«Мужчина решил забрать свою находку «так на всякий случай», — уточнили в прокуратуре.
Все боеприпасы были «слегка покрыты коррозией», некоторые деформированы, но большинство пригодны для использования. Отмечается, из них три патрона были образца 1943 года для автомата Калашникова, самозарядного карабина и ручного пулемета.
В апреле 2019 года в доме рыбака нашли все боеприпасы. Ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.
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