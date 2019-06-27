Пенсионер украл сумку рязанки, кормившей голубей

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Пенсионер украл сумку рязанки, которая кормила голубей. Об этом сообщила
В полицию обратилась 54-летняя пострадавшая. Она рассказала, что повесила сумку, где были 7 100 рублей, на забор. Оттуда ее и забрали.
Прибывшие на место оперативники обошли ближайшие дворы и заметили мужчину с женской сумкой. Оказалось, что к краже причастен 73-летний рязанец.
В отношение злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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